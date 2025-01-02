الأخبار

الحكومة العراقية تصدر بياناً بشأن العدوان الاسرائيلي: انقذوا الشعب الفلسطيني


دانت الحكومة العراقية، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، استهداف قوات الاحتلال الصهيوني خيام النازحين في قطاع غزة، داعية الى تضافر الجهود لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتفادي التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إنه "بحلول العام الجديد، وبالوقت الذي  يتأمل الشرفاء وصوت الحق والإنسانية والضمائر الحية أنْ يعمّ السلام والأمن، وأن تحظى الشعوب بنيل حقوقها المشروعة وأبسط مقومات العيش الكريم، أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة، ومناطق أخرى من القطاع، منذ ليلة أمس ونهار اليوم الثاني من كانون الثاني، مما أدى إلى استشهاد اكثر من ٦٠ مواطناً، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال بعضهم في حالة خطرة، في خطوة واضحة متكررة لتوسيع الصراع واستهداف الأبرياء العزل، وتقويض كل فرص السلام  وجهود وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن "هذا العدوان الغاشم الذي أباد عائلات بأكملها وخلف دماراً مروعاً هو استمرار واضح لانتهاكات كبيرة ومستمرة من قبل الكيان الصهيوني للقانون الدولي، وتجاوز واضح لكل القوانين والأعراف وقواعد الاشتباك المسلح، واستخفاف همجي بالإنسانية وحياة العزل الأبرياء، وهم بأمسّ الحاجة للمساعدات الإنسانية، خاصةً في ظل الظروف المناخية القاسية، وإنّ ما نقلت من صور عن هذا القصف الوحشي يبيّن حجم الاستهداف العشوائي لهذه القوات المحتلة، وإن الرعب الذي كان على وجوه الأطفال والنساء يندى له جبين الإنسانية".

ودعا العوادي إلى "تضافر الجهود لإنقاذ الشعب الفلسطيني ممّا يتعرض له من إبادات مستمرة وتفادي التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، لما له من آثار سلبية على دول وشعوب المنطقة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة العراقية تصدر بياناً بشأن العدوان الاسرائيلي: انقذوا الشعب الفلسطيني
السوداني يبحث مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وضع المنتخب الوطني
اجتماع طارئ للجنة العليا المسؤولة عن ملف العراقيين بشمال شرق سوريا
الفياض .. نحيي ذكرى استشهاد من أفنوا أنفسهم في سبيل الوطن
الكشف عن أوامر القبض الخاصة بـالمواطن الكويتي المدعو "سلمان الخالدي"
العامري والأعرجي يؤكدان دعم الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها في حفظ أمن واستقرار البلد
الاطاحة بـ 6 شبكات خطيرة لتجارة الأعضاء البشرية في العراق بعد تعاون المواطنين مع القوات الامنية
السوداني: حددنا سقفاً لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز وبنسبة صفر بالمئة
يعمل بصفة ناقل رئيسي.. الإطاحة بأحد عناصر "داعش" الارهابي في كركوك
استهداف مفرزة لـ "داعش" الإرهابي في صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك