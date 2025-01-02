الحكومة العراقية تصدر بياناً بشأن العدوان الاسرائيلي: انقذوا الشعب الفلسطيني

دانت الحكومة العراقية، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، استهداف قوات الاحتلال الصهيوني خيام النازحين في قطاع غزة، داعية الى تضافر الجهود لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتفادي التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إنه "بحلول العام الجديد، وبالوقت الذي يتأمل الشرفاء وصوت الحق والإنسانية والضمائر الحية أنْ يعمّ السلام والأمن، وأن تحظى الشعوب بنيل حقوقها المشروعة وأبسط مقومات العيش الكريم، أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة، ومناطق أخرى من القطاع، منذ ليلة أمس ونهار اليوم الثاني من كانون الثاني، مما أدى إلى استشهاد اكثر من ٦٠ مواطناً، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال بعضهم في حالة خطرة، في خطوة واضحة متكررة لتوسيع الصراع واستهداف الأبرياء العزل، وتقويض كل فرص السلام وجهود وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن "هذا العدوان الغاشم الذي أباد عائلات بأكملها وخلف دماراً مروعاً هو استمرار واضح لانتهاكات كبيرة ومستمرة من قبل الكيان الصهيوني للقانون الدولي، وتجاوز واضح لكل القوانين والأعراف وقواعد الاشتباك المسلح، واستخفاف همجي بالإنسانية وحياة العزل الأبرياء، وهم بأمسّ الحاجة للمساعدات الإنسانية، خاصةً في ظل الظروف المناخية القاسية، وإنّ ما نقلت من صور عن هذا القصف الوحشي يبيّن حجم الاستهداف العشوائي لهذه القوات المحتلة، وإن الرعب الذي كان على وجوه الأطفال والنساء يندى له جبين الإنسانية".

ودعا العوادي إلى "تضافر الجهود لإنقاذ الشعب الفلسطيني ممّا يتعرض له من إبادات مستمرة وتفادي التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، لما له من آثار سلبية على دول وشعوب المنطقة".