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السوداني يبحث مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وضع المنتخب الوطني


استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء بحث وضع المنتخب الوطني، واستعداداته للمباريات المقبلة والحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026، مع التأكيد على عدم تفويت الفرصة في تحقيق حلم العراقيين بالتأهل، خصوصاً بعد المشاركة في بطولة “خليجي 26”، التي خرج منها المنتخب بنتائج لم تكن بمستوى طموح الجماهير.

وشدد السوداني على أهمية تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية من أجل حسم التأهل للمونديال، وتحقيق حلم العراقيين بتمثيل البلد في الاستحقاق الكروي الأهم على مستوى العالم، مؤكداً دعم الحكومة المستمر للمنتخب والاتحاد في هذه المهمة الوطنية، وأهمية استمرار الجماهير والإعلام في مؤازرة المنتخب الوطني خلال هذه المهمة.

و بحث رئيس مجلس الوزراءمع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم موضوع دوري المحترفين العراقي، وتوفير كل السبل والمتطلبات لأجل إنجاحه؛ لما له من تأثير على الارتقاء بمستوى الأندية واللاعبين وانعكاساته على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية في استحقاقاتها الخارجية وما تقدمه الحكومة من أجل إنجاح هذه التجربة، بعد توقيع عقد الشراكة مع رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وجرى خلال اللقاء ايضا استعراض مشروع “الحلم” للفئات العمرية، الذي يشرف عليه الاتحاد العراقي لكرة القدم بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني، الذي سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

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