اجتماع طارئ للجنة العليا المسؤولة عن ملف العراقيين بشمال شرق سوريا

عقدت اللجنة العليا المسؤولة عن ملف العراقيين في شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ووزيرة الهجرة والمهجرين ورئيس جهاز المخابرات الوطني ومستشار رئيس مجلس الوزراء والعمليات المشتركة والأمن الوطني.

واتخذت اللجنة سلسلة قرارات مهمة لمعالجة هذا الملف وفق التقييمات الأمنية الطارئة وسترفع التوصيات أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي.