الفياض .. نحيي ذكرى استشهاد من أفنوا أنفسهم في سبيل الوطن

حيا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ذكرى استشهاد من أفنوا أنفسهم في سبيل هذا الوطن.
وقال الفياض خلال فعاليات احياء ذكرى استشهاد قـادة النـصر في موقع الجريمة الغادرة بمطار بغداد الدولي : باستذكار الشهادة لابد لنا من استذكار سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله.
وأضاف قادة النصر" أطلقته المرجعية الدينية على الشهيدين الحاج المهندس والحاج سليماني.
وأكد ان الشهداء القادة صنعوا الانتصار الذي انطلقت هذه المسيرة من أجله. مشيرا الى ان العراق أمانة في أعناقنا.مضيفا يجب أن نتلمس الطريق الصحيح لقادة النصر بحفظ الهدف.
واوضح الفياض: ثقة المرجعية الدينية أمانة في أعناقنا/
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