الكشف عن أوامر القبض الخاصة بـالمواطن الكويتي المدعو "سلمان الخالدي"

نشرت وثيقة اليوم الخميس، (2 كانون الثاني 2025) تكشف عن أوامر القبض الخاصة بـالمعارض الكويتي "سلمان الخالدي" الذي سمله العراق الى بلده.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت أمس الأربعاء، انها تسلمت من العراق المعارض لبلادها (سلمان الخالدي) والصادرة بحقه 11 حكماً.

فيما أوضحت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، انها سلمت الخالدي الى الكويت كون العراق عضو في منظمة الإنتربول الدولية، هي ملزمة بموجب ذلك تسليم المطلوبين لبلدانهم.

وقالت في بيان: "بعد ان تواجد مواطن كويتي مطلوب للقضاء الكويتي وفق عدد من القضايا الجنائية على الأراضي العراقية، فقد تسلم العراق مذكرة قبض من الجانب الكويتي وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق هذا المتهم تم استكمال الإجراءات القانونية من القضاء العراقي والكويتي".