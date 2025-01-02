العامري والأعرجي يؤكدان دعم الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها في حفظ أمن واستقرار البلد

أكد رئيس تحالف نبني السيد هادي العامري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، دعم الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها في حفظ أمن واستقرار البلد.

وذكرت المستشارية في بيان:" ان الاعرجي والعامري استعرضا خلال اللقاء اخر المستجدات في المنطقة والموقف العراقي الرسمي منها".

وأكدا اهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف دعماً لسياسة الحكومة لتجنيب بلدنا اخطار المنطقة .

كما شددا على اهمية استمرار ملاحقة الخلايا الارهابية ودعم الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها في حفظ أمن واستقرار البلد