يعمل بصفة ناقل رئيسي.. الإطاحة بأحد عناصر "داعش" الارهابي في كركوك

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن الاطاحة بإرهابي يعمل بصفة "ناقل رئيسي" لعصابات داعش الارهابي بما يسمى ولاية كركوك.

وقالت الاستخبارات في بيان انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب، نفذ ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من استخبارات الفرقة الثامنة، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( 4 / ارهاب) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

وأضافت: "والذي يعمل في صفوف تنظيم داعش الارهابي بصفة (ناقل رئيسي) للمفارز الارهابية بمختلف الوسائل ويقوم بنقل مواد غذائية وطبية وتجهيزات عسكرية ومواد متنوعة، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".