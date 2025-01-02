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جنـــايات مكافحــــة الفســــاد: السجن بحق مدير القسم المالي للهيئة العامة للضرائب السابق


أصدرت محكمة جنـــايات مكافحــــة الفســــاد المركزية حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدير القسم المالي للهيئة العامة للضرائب سابقا، إذ ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له، إن "المدان استولى على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تنظيم معاملات صرف مبالغ مالية غير أصولية بأوليات وهمية تعود لشركة اجنبية".

وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبــــات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

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جنـــايات مكافحــــة الفســــاد: السجن بحق مدير القسم المالي للهيئة العامة للضرائب السابق
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