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مكتب رئيس الوزراء يعلن تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الكمركية


أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الجمركية، إذ ذكر المكتب في بيان، "تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، المدرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي، عُقد اليوم اجتماع خاص في مكتب رئيس مجلس الوزراء برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الجمارك الحدودية والمنافذ، حيث تم تناول الإجراءات المتعلقة بحوكمة أنظمة المنافذ الحدودية والجمارك".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد الإعلان عن استكمال البنية التحتية اللازمة لربط جميع المنافذ الحدودية بأحدث التقنيات، وبدء استخدام أنظمة الأتمتة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى المنافذ الحدودية ومراقبتها بشكل مركزي، كما تم الاتفاق على تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الجمركية، مُعززًا بخدمات الدفع الالكتروني بدءًا من 1 كانون الثاني 2025".

وأشار إلى، أن "هذه الخطوة ستساهم بتحقيق الأتمتة في الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك مشروع الحكومة الالكترونية وتوفير خدمات الدفع الالكتروني، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات وتقليل العقبات البيروقراطية، بالإضافة إلى تأسيس الحكم الرشيد ومكافحة الفساد".

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