حالة طقس البلاد خلال الايام الاولى من راس السنة الميلادية

أعلنت هيئة الانواء الجوية، عن توقعات طقس العراق خلال الايام الاولى من راس السنة الميلادية، إذ ذكرت الهيئة، في بيان لها، ان "طقس يوم غد الاربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، مع فرصة لتشكل الضباب صباحاً في عدة أماكن من البلاد، يزول تدريجياً، وتنشط الرياح خلال النهار في شرق المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف، درجات الحرارة ترتفع عموماً، ومدى الرؤية يتراوح بين (6-8) كم، وفي الضباب والغبار بين (1-3) كم".

وبيّن أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم، وتنشط الرياح خلال النهار في المنطقة الوسطى، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق".

كما أوضح أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق".

وذكر، أن "الحالة الجوية ليوم السبت المقبل سيكون الطقس صحواً، يتحول إلى غائم جزئي ابتداءً من الأقسام الغربية من البلاد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".

في حين ذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأربعاء ستكون في السليمانية 12، نينوى 16، دهوك وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وكركوك والديوانية 17، بغداد وصلاح الدين وبابل وديالى والمثنى والبصرة 18، وذي قار 20".