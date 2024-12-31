قيادة عمليات بغداد تقوم بعملية امنية في شمال بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق خمسة معامل لإنتاج الأسفلت مخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية شمال العاصمة، إذ ذكرت القيادة في بيان لها، انه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تواصل لجنة الأمر الديواني (241285) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واستكمالاً لعمليات تفتيش وتدقيق (المعامل الصناعية) وغلق غير المجازة منها، تمكنت اللجنة بالاشتراك مع مفارز من (فرقة المشاة السادسة) والدوائر ذات الاختصاص من غلق خمسة معامل لإنتاج الاسفلت".

وبيّنت ان "ذلك جاء بسبب مخالفة للضوابط والشروط الصحية والبيئية، ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين"، موضحة ان "العملية تمت في مناطق قضاء (التاجي/الحماميات) شمال العاصمة".