قيادة عمليات بغداد تعتقل عشرة متهمين بعمليات استباقية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الاثنين، عن اعتقال عشرة متهمين ضبط عجلات غير اصولية شرقي العاصمة، حيث ذكرت القيادة في بيان، "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا الامنية من خلال الشروع بواجبات البحث والتفتيش للأحياء الصناعية وتكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات الفرقة (الخامسة شرطة اتحادية) بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية، من القاء القبض على عشرة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضاف البيان أن " بينهم متهم بالنصب والاحتيال واخرين بالتهديد والسرقة واطراف مشاجرات مسلحة"، مشيرا الى "ضبط ثماني عجلات غير اصولية أدوات، وذلك ضمن مناطق (كسرة وعطش/الحي الصناعي، حي سومر، حي البساتين، مدينة الصدر، حي طارق، بستان سامي، سبع قصور) شرقي العاصمة".