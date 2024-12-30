وزارة الثقافة تعلن قرب إطلاق منحة الأدباء والصحفيين والفنانين

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الاثنين، عن قرب إطلاق منحة الأدباء والصحفيين والفنانين، فقد صرّح وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني في بيان، "ستنطلق المنحة للادباء والصحفيين والفنانين في القريب العاجل"، مشيرا الى أن الوزارة "بصدد تسلمها من وزارة المالية لتوزيعها بين الاتحادات والنقابات".

وسبق أن أكدت وزارة الثقافة مؤخرا، أنه يوجد في موازنتها المبلغ الكافي لصرف المنحة لكن الامر يتعلق بتعزيز المبلغ من وزارة المالية.