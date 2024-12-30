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 مصدر قضائي لبناني: النيابة العامة التمييزية تسلمت ملف عبد الرحمن القرضاوي


أكد مصدر قضائي من النيابة العامة التمييزية في لبنان، أنه بخلاف ما يشاع، تسلمت النيابة العامة التمييزية ملف عبد الرحمن القرضاوي وسوف يسلك المسار القانوني، حيث أوضحت أن الاجراءات المعتادة ترتكز على أن تستمع النيابة العامة التمييزية له ثم توقفه وتطلب ملف الاسترداد والحكم الصادر في حقه ثم تقوم بدراسة الملف وتعد تقريرا توصي به مجلس الوزراء بتسليمه أو عدم تسليمه.

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قد ألقت القبض على المصري عبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي بعد دخوله للأراضي اللبنانية قادما من سوريا لوجوده ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين الصادرة عن الانتربول.

وذكر النائب العام التمييزي في لبنان إن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استنادا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.

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 مصدر قضائي لبناني: النيابة العامة التمييزية تسلمت ملف عبد الرحمن القرضاوي
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