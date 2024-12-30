مستشار الأمن القومي يطالب الأمم المتحدة بغلق مخيم الهول

طالب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، خلال لقاء رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق كاترينا لومب بغلق مخيم الهول في سوريا، إذ ذكر مكتب المستشار في بيان له، إن "الأعرجي رحب بالرئيسة بمناسبة تسلمها مهامها الجديدة، كما تم خلال اللقاء مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ملف المعارضة الإيرانية والعراقيين والاجانب المتواجدين في مخيم الهول السوري وضرورة غلق المخيم بشكل كامل" .

وأكد الأعرجي أن "الحكومة العراقية مستعدة بشكل كامل لدعم عمل المنظمة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامها"، طبقًا للبيان.