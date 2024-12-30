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رئيس لجنة اتلاف المخدرات: إتلاف ما يقارب 4 طن من المواد المخدرة خلال عام 2024


صرّح رئيس لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام، اليوم الاثنين، عن إتلاف ما يقارب (4) طن من المواد المخدرة المضبوطة والمحفوظة لدى دائرة الطب العدلي خلال عام 2024، إذ اوضح دحام في بيان له، إنه "بالتنسيق مع وزارة الصحة ودائرة الطب العدلي تم إتلاف ما يقارب (4) طن من المواد المخدرة والتي كانت مخزونة منذ بداية العام الجاري في دائرة الطب العدلي لمحافظة بغداد، فضلا عن محافظتي النجف الاشرف والبصرة".

وأضاف أن "العملية شملت أيضا إتلاف أكثر من 3 ملايين قرص مخدر، و654 قنينة من مادة الكودائين، و985 أمبولة من مادة الترامادول، فضلا عن أكثر من 136 اركيلة الكترونية تحتوي على مادة الحشيشة، إضافة إلى 2305 من مواد مخدرة أخرى تستخدم لتعاطي المخدرات".

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