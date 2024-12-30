محكمة جنايات كربلاء المقدسة تصدر حكمًا بالسجن 15 سنة بحق مهربي المشتقات النفطية

أصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، حكماً بحق مهربين اثنين للمشتقات النفطية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، إذ ذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان له، أن "المدانين قاما بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب أحد الانابيب النفطية ووضع أنبوب مطاطي لغرض تهريبه وبيعه على أصحاب المعامل لقاء مبالغ مالية".

وأوضح أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6 اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".