البنك المركزي العراقي يصدر قرارا لزيادة تمويل الدولار للمصارف والشركات لغرض السفر

قرر البنك المركزي العراقي، زيادة تمويل الدولار للمصارف والشركات لغرض السفر وذلك لتلافي زيادة الطلب ومنع ارتفاع الدولار، إذ أوضحت وثيقة صادرة عن دائرة الإصدار والخزائن وبحسب قناة السومرية، قبول طلبات تمويل الدولار النقدي للمسافرين عبر المصارف والشركات ممن لم يكملوا بيع نصف المبالغ من اخر حصة استلموا بدلا من شرط بيع 80% منها، وذلك خلال اليوم وغدا الثلاثاء، وذلك في خطوة تحرص على توفير الدولار بكميات كبيرة مع احتمالية تصاعد الطلب لغرض السفر.
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