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وزير الاعمار يتحدث عن حادث جسر سريع الرمادي


 

تحدث وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني، اليوم الاحد، عن حادث احد الجسور الفوقانية على سريع الرمادي بعد اصطدام شاحنة بأحد اعمدته، حيث ذكر الوزير في منشور على منصة أكس، انه "تزامنا مع افتتاح ثلاثة مشاريع مهمة في محافظة الانبار العزيزة:

- جسر حديثة الكونكريتي

- مشروع ماء البغدادي بثلاثة الاف متر مكعب في الساعة

- مجسر الاوقاف في مدينة الرمادي.

وأضاف: "بالتزامن مع ذلك تعرضت اعمدة احد الجسور الفوقانية على سريع الرمادي والذي تم انشاءه في ثمانينات القرن الماضي الى حادث تصادم مع احدى الشاحنات مما تسبب باضرار بالغة وتعمل فرق دائرة الطرق والجسور على ايقاف تدهوره".

وختم وزير الاعمار: "للاسف عدم الالتزام بقواعد المرور يؤدي الى مزيد من الخسائر".

واعلن في وقت سابق عن تصادم مركبة نوع "تريلة" بجسر رئيسي على الطريق الدولي في الانبار، فيما تسببت بتدمير الاعمدة الساندة تحت الجسر مع مخاوف بانهياره في أي لحظة، إذ ذكرت مصادر محلية ان مركبة نوع "تريلة" اصطدمت بمجسر ( 38) على الطريق الدولي في الأنبار مقابل مدينة الفلوجة مما أدى إلى تضرر الجسر وقطع الطريق واظهرت صور اطلعت عليها السومرية نيوز، قطع الطريق والمرور فوق وتحت الجسر من قبل عناصر المرور اثناء محاولات ابعاد "التريلة" المصطدمة بعمود الجسر.

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