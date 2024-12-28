امين بغداد يؤكد تسارع وتيرة أعمال تطوير مدخل بغداد بابل

اكد امين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، تسارع وتيرة أعمال مشروع تطوير مدخل بغداد بابل وانجازه ضمن المدة المحددة، إذ جاء ذلك خلال زيارة ميدانية له لمتابعة اعمال المشروع وترأسه اجتماعاً موسعاً بمقر الشركة للاطلاع على مراحل العمل ونسب الانجاز المتحققة بحضور وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية ومديري عامي دوائر (المشاريع ، بلدية الدورة ، بلدية الرشيد) .

وذكر بيان للامانة عن امين بغداد قوله ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بالاسراع بانجاز مشاريع تطوير مداخل العاصمة لما تمثله من أهمية كبيرة لدى المواطنين الى جانب كونها هوية وواجهة لبغداد".

وتابع ان "مشروع تطوير مدخل بغداد بابل ضمن حدود امانة بغداد للمقطع الممتد من جسر بغداد لغاية القوس بطول (5،5) كم ، تم انجاز اعمال التوسعة فيه والاستمرار باعمال الاكساء لمحاور التوسعة ، والعمل يسير بوتيرة عالية وسينجز ضمن التوقيتات المحددة وبأعلى المواصفات".

وبيّن ان "امين بغداد وجه خلال اجتماعه بفريق العمل الخاص بالمشروع بزيادة وتيرة الأعمال والاهتمام بتنفيذ تصاميم مميزة عند انشاء جسور المشاة ، وكذلك الاهتمام بالمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار الظلية ، كما اوعز لدائرتي بلديتي الدورة والرشيد بضرورة ازالة المشوهات ونصب لوحات إعلانية وتأهيل المواقع القريبة من منطقة التطوير".