عمليات بغداد : القبض على (١٦) مطلوباً قضائياً وضبط اسلحة واعتدة

القت قوات قيادة عمليات بغداد القبض على (١٦) مطلوباً قضائياً بينهم متهمون (بالنصب والاحتيال ،السرقة، المشاجرات) و ضبطت اسلحة واعتدة بجانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان :" ان القوات الامنية في (فرقة المشاة السابعة عشرة ، الاولى، الخامسة شرطة اتحادية) ولواء المغاوير ، با سناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية، القت القبض على (١٦) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمون (بالنصب والاحتيال، السرقة، مشاجرات مسلحة) بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة خلال عمليات بحث وتفتيش مناطقي، ضمن (بغداد الجديدة، الكرغولية، الزعفرانية، النهروان، ابي غريب، مدينة الصدر ،سبع قصور ، الثعالبة ، حي الكوفة، حسينية المعامل، الحميدية ) بجانبي الكرخ والرصافة