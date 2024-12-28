الانواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة وامطار متفرقة خلال الايام المقبلة

توقعت هيئة الأنواء الجوية، ان يكون الطقس صحوا الى غائم جزئيا مع تساقط امطار باجواء باردة خلال الايام المقبلة.

وقالت في بيان، أن "طقس يوم غد الاحد سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا الى غائما جزئيا ، ويتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الشمالية والوسطى وتنخفض قليلا في المناطق الجنوبية والرياح متغيرة الاتجاه.

واوضحت ان"درجات الحرارة الصغرى في بغداد ستكون 9 مئوية و العظمى 18 مئوية .

وأضافت :" ان طقس الأثنين سيكون صحوا الى غائم جزئيا مع تساقط امطار في المناطق الوسطى والشمالية كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا . ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح متغيرة الاتجاه .

واشارت الى ان طقس الثلاثاء

المقبل سيكون، غائما جزئياً في المناطق الوسطى والشمالية مع تساقط امطار في المناطق الوسطى ، وصحوا في المناطق الجنوبية ، كما يتشكل الضباب صباحا في المناطق الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد ، و الرياح شمالية غربية واحيانا متغيرة الاتجاه "