الداخلية تحقق ببيع شخص أحد أعضائه لرشوة مركز شرطة لإنقاذ زوجته من الاعتقال- عاجل

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بالتحقيق بقيام شخص بييع أحد اعضائه لرشوة مركز شرطة لإنقاذ زوجته من الاعتقال.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات ما عرض على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام احد المواطنين ببيع احد اعضائه مقابل دفع مبالغ مالية لمركز شرطة للتغافل عن تنفيذ أمر قبض صادر بحق زوجته".

وشدد الشمري، على "القيام بعرض نتائج التحقيق أمام الرأي العام ومحاسبة المقصرين وعدم التهاون في هذا الأمر مطلقا ومتابعة مجريات هذا الموضوع واظهار الحقائق".