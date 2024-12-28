النائب علاء الحيدري يوضح بشأن مذكرة استقدام أحد النواب بناءً على شكوى منه

نفى النائب علاء الحيدري بشكل قاطع صحة الخبر المتداول بشأن إصدار القضاء مذكرة استقدام ضد النائب باسم خشان بناءً على شكوى مزعومة قدمها.

وقال الحيدري في بيان انه "نؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً، وهو محاولة لتضليل الرأي العام نشرته وكالة إعلامية مدفوعة الأجر معروفة بعداواتها الشخصية مع النائب باسم خشان، وان الكتاب الصادر من جهاز الإدعاء العام هو لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير عام تربية البصرة بسبب إستغلاله منصبه لتحقيق مكاسب شخصية".

وأضاف: "ندعو الجميع لتحري الدقة والابتعاد عن ترويج الأكاذيب".