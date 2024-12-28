السوداني والمشهداني يؤكدان ضرورة توحيد الخطاب والمواقف بما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد

اكد رئيسا مجلسي الوزراء محمد شياع السوداني والنواب محمود المشهداني ضرورة توحيد الخطاب والمواقف بما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

وقال بيان لمكتب السوداني الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وجرى خلال اللقاء حسب البيان التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف، بما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، و أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتكامل في عملهما، بجانب العمل على تشريع القوانين الداعمة لبرامج الحكومة الخاصة بتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

كما تناول اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يجري في سوريا، وأهمية احترام إرادة شعبها ودعم الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار فيها، وعدم المساس بوحدة أراضيها.