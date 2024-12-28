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الشيخ جلال الدين الصغير : اطمئنوا بأن العام القادم سيكون وبالاً وخيماً على عدوكم، وسترون بشائر من النور
وكالة انباء براثا
111
2024-12-28
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