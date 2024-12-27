الفتح يؤكد التزام بغداد بإنهاء التواجد الأجنبي في العراق

علق عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، على إمكانية طلب الحكومة العراقية تمديد مهام التحالف الدولي بعد التطورات الإقليمية الأخيرة.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن "التقارير الإعلامية الامريكية وغيرها، التي تتحدث عن وجود نية لدى الحكومة العراقية لطلب تمديد مهام التحالف الدولي في العراق بعد التطورات الإقليمية بعيدة عن الواقع، فلا توجد هكذا نية او فكرة لدى بغداد".

وأضاف ان "الحكومة العراقية ملتزمة في تنفيذ جدول انهاء مهام التحالف الدولي وانهاء وجود أي قوات رسمية، خاصة وان القوات الأمنية قادرة على حفظ امن واستقرار العراق، وهي قادرة على الدفاع عن حدود العراقية، رغم كل التطورات الإقليمية الأخيرة، فلا حاجة للتحالف الدولي او أي قوة اجنبية".

يشار الى أن العراق والولايات المتحدة أعلنا في بيان مشترك في أيلول الماضي أن المهمة العسكرية للتحالف الدولي ستنتهي بحلول سبتمبر/أيلول 2025، على أن يتم الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية.