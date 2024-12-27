القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة 4 إرهاب بمحافظة الأنبار

أعلنت وزارة الدفاع القبض مطلوبين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في قضاء راوة بمحافظة الأنبار.

وذكر بيان للوزارة أنه "وحسب توجيهات رئيس أركان الجيش، وتوجيهات ومتابعة قائد فرقة المشاة السابعة، خرجت قوة من لواء المشاة الثامن الفرقة أعلاه، ترافقها قوة من مكافحة إرهاب الانبار وحسب معلومات استخبارية، تم إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في قضاء راوة".

وأضاف البيان، أنه "تم تسليم المطلوبين إلى استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار وفق مضابط تسليم أصولية".