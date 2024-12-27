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امام جمعة النجف : الحشد تاسس بفتوى المرجعية الدينية وهو قوة رسمية الى جانب القوات المسلحة


قال امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي :" هناك أصوات نشاز تدعو الى حل الحشد الشعبي من خلال بث الاشاعات والاخبار الكاذبة"، مشيراً إلى أن " هذه الأصوات موتورة من وجود الحشد الذي يعتبر اليد الثانية الى جانب القوات المسلحة" .

واضاف السيد القبانجي في خطبة الجمعة :" الكل يعلم ان الحشد تأسس بفتوى المرجعية الدينية ، وهو قوة رسمية الى جانب القوات المسلحة، والذراع القوي لنا ولتجربتنا السياسية، وهؤلاء يريدون قطع هذا الذراع".

وحول إعلان منظمة السياحة العربية اعتبار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، ، اعرب السيد القبانجي عن امله بان تعكس الصورة الحقيقية والصحيحة للعراق ولتجربته السياسية وعكس الهوية الإسلامية الصحيحة".

وفي تعليقه على الاحتفال بأعياد الميلاد في النجف، قال :" بعد أيام تحل علينا احتفالات راس السنة حيث التبعية العمياء للغرب ، حيث صرحت المرجعية الدينية ان الاحتفال بالاعياد لااشكال فيه ولكن لايصح الترويج للثقافة غير الاسلامية"، مبينا :" ان القوات الأمنية في النجف الاشرف بادرت مشكورة ، بزالة هذه المظاهر التي لاتتناسب مع النجف وقدسيتها".

وفي الشأن اليمني ، اكد امام جمعة النجف: " نحن نقف الى جانب الشعب اليمني الذي يخوض حربا ويقدم بطولات رائعة ، حيث بالأمس كانت غارات شديدة على اليمن قابلها اليمنيون بصلابة ومقاومة ".

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