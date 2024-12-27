شرطة كركوك تنفي وجود مفخخة في المدينة

نفت قيادة شرطة كركوك ،وجود مفخخه في المدينة.

وذكر بيان صادر عن شرطة كركوك ،: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده (وجود عجلة مفخخة متروكة في منطقة راس الجسر قرب سوق الصاغة ) ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام نؤكد عدم صحة الخبر حيث لا وجود لسيارة مفخخة في المدينة

ودعت الشرطة المواطنين الى عدم الاخذ بهذه الشائعات التي تحاول زعزعة الامن والاستقرار في المحافظة ،

كما دعت وسائل الإعلام لاخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر قبل نشر الأخبارمبينة انه ستلاحق قانونيا اصحاب المنشورات المزيفة والمسيئة وكل من تسوّل له نفسه ترويج مثل هكذا اخبار عارية عن الصحة