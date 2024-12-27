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أقاموا له عزاء.. عراقي يعود لأهله بعد فقدانه في سوريا


​أفادت مواقع التواصل الاجتماعي، بعودة شاب عراقي الى أهله في محافظة واسط بعد فقدانه في سوريا منذ ثماني سنوات.

​وقال موقع "واسط" في الفيسبوك، "بعد إن فقد في سوريا عام 2016 وأقام اهله العزاء شاب يعود الى أهله في قضاء الصويرة بعد ان تم تحريره مؤخراً".

 يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون الأول 2024) عبر التلفزيون الرسمي السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت روسيا فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.

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