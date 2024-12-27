الفياض: الحشد الشعبي والقوات المسلحة على اهبة الاستعداد للتعامل مع اي طارئ

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، ان الهيئة حاضرة بقوة للسير على خطى الشهداء وفتوى الجهاد الكفائي، مشيرا الى :" ان الحشد والقوات المسلحة على اهبة الاستعداد للتعامل مع اي طارئ".

وقال الفياض في كلمة بالمحفل التأبيني الخاص بذكرى استشهاد قادة النصر وفك الحصار عن الضلوعية بمحافظة ديالى:" ان محافظة ديالى، اليوم، هي المنطلق لاحياء سنوية استشهاد قادة النصر وذكرى فك الحصار عن الضلوعية"، مشيرا الى :" ان الحشد دافع عن الوطن وكانت له الريادة بإشاعة روح النصر والجهاد .. والهيئة، اليوم، حاضرة بقوة للسير على خطى الشهداء وفتوى الجهاد الكفائي".

وأضاف ،بحسب بيان لاعلام الحشد الشعبي :" ان لهذا البلد حماة ، أبرزهم الحشد إلى جانب الجيش الذي هو سور الوطن والشرطة ومكافحة الارهاب"، لافتا إلى أنه :" مع كل تحد تتطلع الأنظار إلى الحشد الشعبي، فنحن المدافعون عن الوطن بكل وقت مع اخوتنا بالأجهزة الأمنية".

وتابع الفياض:" نحن حماة الدولة ، واسقطنا مع اخواننا دولة الخرافة ، وندافع عن القانون والدستور وسنبقى كذلك"، مؤكدا :" ان الحشد الشعبي والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد للتعامل مع اي طارئ، رغم اننا لا نرى خطرا قريبا "