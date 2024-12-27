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الحكومة العراقية تقيم دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية فجر السعيد


أقامت الحكومة العراقية، دعوى قضائية بحق الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد اتهامات باطلة سوقتها ضد العراق ورئيس الوزراء العراقي.

وقالت السعيد في منشور على صفحتها عبر منصة "أكس"، "سأمثل أمام النيابة الكويتية بشكوى مقدمة من قبل السيد محمد شياع السوداني قدمتها وزارة الخارجية العراقية بسبب آرائي وانتقاداتي".

وأضافت، "لا أعلم إذا السيد السوداني سيبقى في منصبه أم سيغادره قبل أن تنتهي القضية اللي رافعها علي ما بين نيابة وتحقيقات ثم تحول للمحكمة وتحدد جلسة درجة أولى ثم يليها جلسة استئناف ثم يليه جلسة تمييز".

وتابعت: "معالي الرئيس ما يضايقك من صوت خارج نطاق دولتك ومن غير جنسيتك اذا حلل موقف عام أو أستقبل معارضين لسياستك، اذا تلاحق اللي خارج العراق ومو عراقيين فالله يعين الاخوة العراقيين على سعة بالك التي يبدو ان ظروف لبنان وسوريا جعلتك تفقدها".

واتمت بالقول: "السياسي الواثق من نفسه يفتح الحريات في بلده مو يحاول يصادرها خارج بلده ومن اشخاص مو عراقيين …. من كل قلبي الله يعين العراق والعراقيين عليك".

واثار نشاط الكاتبة الكويتية في العراق في وقت سابق، جدلاً داخل أوساط سياسية وثقافية، خاصة مع اهتمامها الكبير بالملف العراقي في العامين الأخيرين وزيارتها العراق ولقاءاتها بمسؤولين وسياسيين عراقيين من الصف الأول.

وفجّرت زيارة سابقة لهذه الإعلامية غضباً واسعاً إذ خرجت تظاهرة أمام الفندق الذي كانت تقيم فيها بالعاصمة بغداد، ما أدى إلى ترحيلها.

من هي فجر السعيد؟

فجر السعيد، امرأة كويتية ولدت في 23 سبتمبر 1967. وهي كاتبة قصص وسيناريو وحوار. كما أنها إعلامية ومنتجة في الدراما الكويتية.

واشتهرت بكتابتها عن القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل. كما أنها تمتلك قناة سكوب، ولم يتوقف الأمر عند المجال الفني بل ختمت ذلك بدخولها إلى مجلس الأمة الكويتي عام 2020م، وهو السلطة التشريعية في الكويت، وسرعان ما رشحت نفسها مرة ثانية إلى الانتخابات البرلمانية الكويتية التاسعة عشرة. وحصلت الانتخابات في 29 سبتمبر 2022 م، حيث رشحت نفسها عن الدائرة الانتخابية الثالثة، وقد خسرت فجر في الانتخابات البرلمانية الكويتية بحصولها على 600 صوت فقط.

والسَعيد، امرأة متزوجة من رجل القانون سعود بن مطلق السبيعي، وهو محامٍ كويتي الجنسية، يبلغ عمره حاليًا 60 عامًا، حيث ولد سعود السبيعي بدولة الكويت في 10 آب/ أغسطس عام 1962م، وقد أنجبت منه عدة أبناء.

عائلة السعيد هي من العائلات الكويتية الأصل والنشأة، عكس ما أُشيع عنها، حيث إن عدّة مصادر ادعت ان فجر السعيد غير كويتية، وانقسمت آراء وأقوال العامة ليجهروا بالقول أنها إما إيرانية أو عراقية، ولكن الواقع مغاير تمامًا، فهي تنحدر من أب وأم كويتيين.

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الحكومة العراقية تقيم دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية فجر السعيد
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