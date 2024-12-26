ضربة جوية عراقية تقضي على احد قادة الارهاب و3 من الإرهابيين في كركوك

أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الخميس، بأن ضربة جوية قضت على الإرهابي "أبو براء" و3 من أفراد خليته جنوبي المحافظة.

وقال المصدر إن "القوة الجوية العراقية وعبر طائرة اف 16 استهدفت خلية يقودها الارهابي ابو براء في وادي الشاي جنوبي كركوك في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الأربعاء".

وأضاف المصدر، أن "الضربة أدت الى مقتله مع 3 من افراد خليته".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس الأربعاء (25 كانون الأول 2024) استهداف "مفرزة إرهابية" داخل كهف في وادي الشاي جنوبي كركوك.