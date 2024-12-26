الشرطة الاتحادية: القبض على أطراف مشاجرة مسلحة وضبط اسلحة واعتدة في بغداد

القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على 8 متهمين ، اطراف مشاجرة مسلحة ، وضبطت اسلحة واعتدة في بغداد.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان :" ان قوة من الشرطة الاتحادية ، باسناد الجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب الامن الوطني واستخبارات منطقة الشعلة، القت القبض على 8 متهمين ، اطراف مشاجرة مسلحة في منطقة (الخطيب الزراعي) ببغداد".

واوضحت :" ان العملية تمت بعد محاولة هروب المتهمين من مكان المشاجرة. وبعملية مباغتة ودقيقة من خلال تتبع العجلة التي كانوا يستقلونها نوع (BMW) بمنظومة كاميرات المراقبة، تم التوصل الى المكان ومداهمته والقبض على اطراف المشاجرة التي ادت الى اصابة عدد منهم واصابة منتسب من القوة المنفذة باطلاقة في منطقة الظهر. وضبطت بحوزتهم بندقيتين نوع كلاشنكوف واطلاقات ".

وفي السياق ذاته نفّذت القوة ذاتها ، بعملية منفصلة باسناد مفارز الجهد الاستخباري، حملة للتفتيش عن السلاح غير المرخص ضمن منطقة (الشعلة) بإشراف نائب قائد الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية العميد "حميد محمد علي"، أسفرت عن ضبط (8 بنادق مختلفة، 245 اطلاقة، آلتين حادتين، ومواد اخرى)، وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة والتعامل مع المواد المضبوطة اصولياً