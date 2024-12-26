الأخبار

الشرطة الاتحادية: القبض على أطراف مشاجرة مسلحة وضبط اسلحة واعتدة في بغداد


القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على 8 متهمين ، اطراف مشاجرة مسلحة ، وضبطت اسلحة واعتدة في بغداد.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان :" ان قوة من الشرطة الاتحادية ، باسناد الجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب الامن الوطني واستخبارات منطقة الشعلة، القت القبض على 8 متهمين ، اطراف مشاجرة مسلحة في منطقة (الخطيب الزراعي) ببغداد".

واوضحت :" ان العملية تمت بعد محاولة هروب المتهمين من مكان المشاجرة. وبعملية مباغتة ودقيقة من خلال تتبع العجلة التي كانوا يستقلونها نوع (BMW) بمنظومة كاميرات المراقبة، تم التوصل الى المكان ومداهمته والقبض على اطراف المشاجرة التي ادت الى اصابة عدد منهم واصابة منتسب من القوة المنفذة باطلاقة في منطقة الظهر. وضبطت بحوزتهم بندقيتين نوع كلاشنكوف واطلاقات ".

وفي السياق ذاته نفّذت القوة ذاتها ، بعملية منفصلة باسناد مفارز الجهد الاستخباري، حملة للتفتيش عن السلاح غير المرخص ضمن منطقة (الشعلة) بإشراف نائب قائد الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية العميد "حميد محمد علي"، أسفرت عن ضبط (8 بنادق مختلفة، 245 اطلاقة، آلتين حادتين، ومواد اخرى)، وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة والتعامل مع المواد المضبوطة اصولياً 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العامري يتفقد الشريط الحدودي العراقي السوري
تفاصيل زيارة الوفد العراقي الى سوريا.. هذا ما تم بحثه
ضربة جوية عراقية تقضي على احد قادة الارهاب و3 من الإرهابيين في كركوك
العراق يسترد أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية مسروقة منذ 2003
الحشد الشعبي يعثر على مخلفات حربية في ديالى
الشرطة الاتحادية: القبض على أطراف مشاجرة مسلحة وضبط اسلحة واعتدة في بغداد
انتحار \"مطلوب\" بتهمة المخدرات جنوب بغداد
بالصور.. الوفد العراقي مع الارهابي ابو محمد الجولاني في سوريا
بالفيديو : سماحة الشيخ فرحان الساعدي يحلل أحداث المنطقة ويكشف ما خلف الكواليس بكتب ووثائق
متنكرا بملابس نساء.. مسلح يهجم على دار ويكبل صاحبتيه ويسرق 250 الف دولار امريكي في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك