متنكرا بملابس نساء.. مسلح يهجم على دار ويكبل صاحبتيه ويسرق 250 الف دولار امريكي في بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، بأن مسلحاً متنكراً بزي نسوي سطا على منزل شرقي العاصمة بغداد قبل ان يسرق منه 250 الف دولار امريكي.

وقال المصدر، إن شخصا يرتدي الزي النسوي يحمل سلاحاً أبيض (سكين) أقدم على اقتحام منزل، وانهال بالضرب على امرأتين وقام بتكبيلهما داخل المنزل الكائن في حي المعلمين بمنطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة".

وأوضح، أن "المسلح سرق مبلغا ماليا قدره 250 الف دولار امريكي ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة"،منوها إلى ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث وتجري متابعة كاميرات المراقبة"..