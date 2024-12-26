داعش الارهابي ينشط في سوريا و"يستنسخ" التجربة العراقية للسيطرة وكسب مئات الالاف من الدولارات

كشفت مصادر سورية، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، عن استنساخ داعش الارهابي تجربة طبّقها في العراق من اجل الحصول على أموال طائلة.

وقالت إن "داعش الارهابي خطف ربما 300 فرد خلال الأسبوعين الماضيين في مناطق بادية حمص ودير الزور والقصبات القريبة منهما اعدم منهم قرابة 100شخص حتى الان، 80% من الجنود".

وأضافت أنه "عمد للاتصال بذوي المختطفين للحصول على فدية مالية ونجح بالفعل في تحقيق مبتغاه من خلال اطلاق سراح 23 حتى الان مقابل 20-50 الف دولار لكل منهم وهو لايزال يضغط من اجل كسب المزيد من الاموال".

وأشارت المصادر الى أن "من بين المختطفين ضباط برتبة مختلفة في الجيش السوري سقطوا في كمائن داعش اثناء الانسحاب من ثكناتهم قبيل احداث 8 كانون الأول الجاري ولا يعرف مصيرهم لكن المؤكد بانهم لايزالون احياء".