وزير الداخلية يناقش تنفيذ تطبيق مذكرة التفاهم الأمنية مع نظيره التركي في انقرة

عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، اجتماعاً أمنياً موسعاً مع نظيره التركي علي يرلي قايا، لمناقشة تنفيذ تطبيق مذكرة التفاهم الأمنية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، عقد اجتماعاً أمنياً موسعاً مع نظيره التركي علي يرلي قايا، بحضور عدد من الشخصيات والقادة الأمنيين الأتراك".

وأضاف ميري، أنه "جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين البلدين، فضلاً عن عمل اللجان المشكلة لتنفيذ فقراتها"، منوها إلى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث استمرار التعاون الأمني في مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المتهمين المطلوبين، فضلاً عن مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتهريب".

وأكد ميري أن "الجانبين أكدا على أهمية تعزيز وبناء العلاقات الثنائية بين وزارتي كلا البلدين، ومواصلة تبادل الخبرات وبناء القدرات بما يخدم المصالح المتبادلة بين العراق وتركيا".