القبض على سائق تكتك اعتدى على فتاة في كربلاء

ألقت القوات الأمنية في محافظة كربلاء، اليوم الخميس، على سائق تكتك قام بالاعتداء على فتاة تعمل في احدى الصيدليات.

وذكرت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة في بيان ان مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء المقدسة تمكنت من القبض على متهم (صاحب تكتك) لقيامه بالاعتداء على فتاة تعمل داخل احدى الصيدليات في المحافظة، اضافة الى القيام بتصرفات خادشة للحياء والذوق العام.

وأضاف انه جرى على الفور احالة المتهم الى القضاء العراقي لينال جزائه العادل، فيما تستمر مفارز الشرطة والأجهزة الامنية في اداء المهام والواجبات الامنية للحفاظ على الأمن المجتمعي وفرض القانون ومنع الإساءة لمدينة سيد الشهداء (عليه السلام) باي شكل من الأشكال.