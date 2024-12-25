رئيس مجلس النواب: أعياد الميلاد دعوة متجددة للتآخي والتسامح بين أبناء العراق

هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، المسيحيين في العراق بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

وقال المشهداني في تدوينة له على منصة إكس : "أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات، بمناسبة أعياد الميلاد"، راجياً أن "تعود عليكم هذه الأيام بالخير والسلام، وعلى وطننا العزيز بالمزيد من الفرح والسعادة والاحتفال".

وأضاف أن "أعياد الميلاد ليست مجرد احتفالية، انها دعوة متجددة للتآخي والتسامح بين أبناء العراق، بمختلف دياناتهم وطوائفهم، وتاريخكم شاهد على دوركم الكبير في بناء العراق".