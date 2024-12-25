خلال زيارته لمعسكر التاجي.. وزير الدفاع يطلع على الابراج الجديدة التي سيتم اعتمادها في النقاط العسكرية

زار وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، معسكر التاجي، اليوم ، للاطلاع على مراحل العمل في المعسكر.

وذكرت الوزارة في بيان:" ان وزير الدفاع، تفقد خلال جولته، الأبنية التي تجري اعادة ترميمها، فضلاً عن اطلاعه على ما أُنجز من مراحل البناء في مختلف أروقة المعسكر مع الاطلاع على الابراج الجديدة التي سيتم اعتمادها في النقاط العسكرية".

يذكر ان وزير الدفاع كان قد وجه، في وقت سابق، بالعمل على اعادة ترميم وتطوير ابنية معسكر التاجي، لتتناسب مع حجم العمل الخاص بالابنية التابعة للوزارة .