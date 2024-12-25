العثور على محامية مختطفة قبل 10 أيام شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الأربعاء، بأن شخصا عثر على محامية كانت مختطفة قبل 10 أيام شمالي العاصمة.

وقال المصدر إن "شخصا مدنيا (فاعل خير) عثر على امرأة تولد 1988 تعمل محامية مغمى عليها بشكل نصفي ومقيدة بالأصفاد في منطقة الصابيات شمالي العاصمة".

وأضاف المصدر، أن "المدني قام بنقل المختطفة الى مستشفى الحكيم ضمن مدينة الشعلة شمالي بغداد، وبعد ان تمت معالجتها وافاقتها ادعت أنها كانت مختطفة منذ تاريخ 16 كانون الأول 2024 "، مبينا ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في هذه الحادثة".