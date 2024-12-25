الطيران العراقي يقصف ثلاث مضافات لداعش في عمق تلال حمرين

افاد مصدر امني في محافظة كركوك ان الطيران الحربي استهدف ثلاثة مواقع في عمق تلال حمرين من الجهة الغربية، لمضافات داعشية. وأوضحت المصادر أن عملية رصد وتحديد الأهداف جرت من خلال خلية استخبارية،

مشيرا إلى أنه لم يُعرف حتى الآن عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم، لكن الإصابات كانت مباشرة. يُذكر أن هذه هي رابع عملية استهداف جوي خلال الأشهر القليلة الماضية لمضافات داعشية في تلال حمرين ضمن الخارطة الإدارية لمحافظة كركوك.