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تغيير الزي الرسمي للجيش العراقي ابتداءً من 6 كانون الثاني المقبل


كشفت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، (24 كانون الأول 2024)، عن تغيير زي الجيش العراقي في ذكرى مرور 104 أعوام على تأسيسه في السادس من كانون الثاني المقبل.

وأوضحت الدفاع في بيان أن "الوزارة تعمل على تغيير الزي الرسمي لأفراد الجيش العراقي ابتداءً من 6 كانون الثاني المقبل"، مشيرا الى "التعاقد مع شركة خاصة لطباعة الهويات والباجات لجميع أفراد الوزارة والموظفين".

وكان مجلس الوزراء، قررت اليوم الثلاثاء، "إنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، التصويت على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه".

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