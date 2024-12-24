افتتاح محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في نينوى

افتتح رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد المصلح مبنى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في مدينة الموصل.
وقال مصدر قضائي في محكمة التحقيق :" ان ادارة نينوى المحلية تولي ملف اعمار البنى الخاصة بقطاع المحاكم اهتماما كبيرا ، وذلك من اجل تفعيل تطبيق القانون والنظام في نينوى"، مبينا :" ان هناك تعاونا وثيقا بين السلطة القضائية في نينوى وادارة المحافظة من اجل دعم الاعمار والخدمات وتطبيق القانون في المحافظة"
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