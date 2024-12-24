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الطيران الأمريكي يقتل ارهابي داعشي عراقي الجنسية يقطن دير الزور


كشفت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن قياديا ارهابيا عراقي الجنسية قتل في ضربة أمريكية شنها الطيران الحربي على بادية دير الزور في سوريا.

وقالت المصادر، إن "شاحنة صغيرة تعرضت الى قصف من طائرة امريكية في منطقة زراعية تقع غرب بادية دير الزور السورية من بعد ظهر اليوم ما ادى الى مقتل اثنين من ارهابيي داعش وإصابة آخر".

وأضافت أن "من بين القتلى الارهابي "ابو وهاب" يحمل الجنسية العراقية وجاء قبل أكثر من 7 سنوات وانخرط في خلايا داعش الارهابي وفق المعلومات وهو مساعد قوة  تنشط في مناطق عدة في دير الزور ويقال إنه من إحدى مدن شمال العراق وعمره قرابة 40 سنة".

وأشارت الى أن "داعش الارهابي يضم العشرات من القيادات غير السورية في بادية حمص ودير الزور ومناطق اخرى".

وكانت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، أعلنت يوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن مقتل "زعيم داعش" الارهابي بضربة جوية دقيقة استهدفته في محافظة دير الزور بسوريا.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان "نفذنا أمس غارة استهدفت زعيم داعش الارهابي (أبو يوسف) المعروف باسم (محمود) في دير الزور".

وأشارت إلى أن "الغارة بدير الزور جزء من التزامنا بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضدنا".

وكانت الولايات المتحدة الامريكية، قد تعهدت مؤخراً بمواصلة استهداف داعش الارهابي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

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