المشهداني يؤكد أهمية استثمار طاقات الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم

اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اهمية استثمار طاقات الشباب في العراق من خلال منهجية سلوكية واضحة تهدف الى تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

وذكر بيان لمكتبه :" ان المشهداني حضر انطلاق المؤتمر التأسيسي الاول لحركة شباب دولة القانون، برعاية رئيس الائتلاف نوري المالكي ، وباشراف الأمين العام للحركة انتظار مالك العظيمي ".

و اضاف :" تزامن انعقاد المؤتمر مع ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين، السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، بحضور نخبة من السياسيين من مختلف الكتل والأحزاب، اضافة الى جمهور واسع من الشباب والشابات من مختلف المحافظات".

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد رئيس مجلس النواب اهمية استثمار طاقات الشباب في العراق من خلال منهجية سلوكية واضحة تهدف الى تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

وشدد على ضرورة الوقوف بوجه التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العراق، مبينًا :" ان الشباب هم الركيزة الاساسية لتحقيق النصر ومواجهة الصعوبات