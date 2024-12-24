محافظ البصرة يعطل الدوام الرسمي بعد غد الخميس

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، (24 كانون الأول 2024)، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لبعد غد الخميس.

وقال العيداني في تصريح صحفي ان: "قرار التعطيل جاء بعد قرار مجلس الوزراء بتعطيل دوام يوم غد الأربعاء لإعطاء أكبر وقت ممكن أمام العوائل البصرية للاحتفال بأعياد السيد المسيح وقرب رأس السنة الميلادية واستغلال أجواء الشتاء التي تكون مميزة في البصرة للخروج والتزاور والتنزه".

وأشار الى، انه "وعلى الرغم من القطوعات في بعض الطرق لكنها اوشكت على النهاية جراء حملة الاعمار التي تعشيها المدينة في ظل مشاريع كبيرة قيد التنفيذ و أخرى ستنفذ بعد اكمال الموافقات من شأنها تغيير وجه البصرة المشرق نحو الأفضل".

وكان مجلس الوزراء قد صوت بوقت سابق اليوم على اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول 2024، عطلة رسمية، لعموم أبناء الشعب العراقي، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.