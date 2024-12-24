القبض على متهم وضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة بعمليات تفتيش في بغداد

القت قوات الشرطة الاتحادية، القبض على متهم وضبطت اسلحة واعتدة غير مرخصة بعمليات تفتيش في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ،انه :" ضمن اطار متابعة قواطع المسؤولية وتنفيذ عمليات التفتيش المناطقي لحصر السلاح بيد الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنين، نَفّذت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في (ناحية الوحدة-قضاء المدائن) ببغداد، أسفرت عن العثور على (3 بنادق كلاشنكوف، 6مخازن عتاد، 180 إطلاقة، مواد أخرى)".

واضافت:" ان قوة من اللواء ذاته القت القبض ، بعملية منفصلة، على متهم ضُبِطَت داخل داره (بندقية كلاشنكوف، قنبلة يدوية، 163 إطلاقة)، وتمت إحالة المتهم الى الجهات المختصة وضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً