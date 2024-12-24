السوداني يوجّه النزاهة بالإسراع في حسم التحقيقات بمخالفات عقود شركة الخطوط الجوية

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، هيئة النزاهة بالإسراع في حسم التحقيقات بمخالفات عقود شركة الخطوط الجوية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، اليوم الثلاثاء، هيأة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم التحقيقات في المخالفات المسجّلة بملفات الإحالة والتنفيذ للعقود الخاصة بنشاط شركة الخطوط الجوية العراقية والخدمات المتعلقة بها".

وأكد "أهمية محاسبة المقصّرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات ضمن الواجبات الموكلة لهم، والتي تسببت بالإضرار بالمال العام وإحداث هدر فيه، وكذلك التشديد على استحصال المبالغ والديون التي بذمة الشركات والوكلاء والمكاتب المتعاقد معها في تنفيذ أنشطة الشركة، وهذا يأتي في إطار المضي بمنهج الحكومة بمحاربة الفساد".

ووجه السوداني "الجهات المعنية بإعادة النظر في العقود المبرمة في المطارات، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين والارتقاء بمستوياتها".